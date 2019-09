Empfehlung - Heimspiel-Geschenk für Veldhauser Badmintonteam

Veldhausen Überraschend kann die Badminton-Mannschaft des SV Veldhausen am Sonntag mit einem Heimspiel in die neue Saison in der Niedersachsen-Bremen-Liga starten: Weil die Sporthalle in Gifhorn, in der sechs der zehn Partien des ersten Spieltags ausgetragen werden sollten, am Wochenende noch nicht nutzbar ist, sprangen kurzerhand die Niedergrafschafter als Ausrichter ein. „Wir kommen damit auf drei Heimspieltage“, freut sich Thomas Harsman. Die ersten Gegner sind ab 10 Uhr in der Neuenhauser Boussy-Sporthalle der TV Metjendorf und die zweite Mannschaft der SG Peine. „Es wird von Jahr zu Jahr nicht einfacher in dieser Liga. Unser Ziel kann nur sein, uns im Mittelfeld festzusetzen und nicht in Abstiegsgefahr zu geraten“, sagt der langjährige Leistungsträger in der ranghöchsten Grafschafter Badminton-Mannschaft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/heimspiel-geschenk-fuer-veldhauser-badmintonteam-318276.html