Heimspiel für „Vikings“: Mit 40 Mann gegen die „Invaders“

American Football in Nordhorn: Die zweite Mannschaft der Hildesheim „Invaders“ tritt am Sonntag (15 Uhr) als Tabellenführer der Verbandsliga am Heideweg an. Im Hinspiel hatten die „Vikings“ eine starke Leistung gezeigt.