Empfehlung - „Heimspiel“ für ein HSG-Quartett in Schüttorf

Schüttorf Nach dem erfolgreichen Testspiel am Freitag gegen den TuS N-Lübbecke (29:27) wartet auf die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen heute der nächste Vergleich mit einem Zweitliga-Konkurrenten. In Schüttorf (19 Uhr, Wietkamphalle) kommt es zum Duell mit TuSEM Essen. „Wir haben viele Zuschauer aus Schüttorf“, erklärt Heiner Bültmann den Ausflug in die Grafschafter Nachbarschaft, „da ist das eine gute Gelegenheit, uns auch vor Ort zu zeigen.“ Im vergangenen Jahr testete der Trainer mit seinen Schützlingen gegen den ASV Hamm-Westfalen in der Wietkamphalle und kam gegen den Liga-Rivalen zu einem 31:31-Unentschieden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/heimspiel-fuer-ein-hsg-quartett-in-schuettorf-244115.html