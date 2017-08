Empfehlung - Heike Jacobs verbessert sich um fünf Minuten

ha Spelle. Die entscheidenden Akzente setzte das Aufgebot über die Halbmarathon-Distanz. Edith Stiepel war mit dem Vorsatz in das Rennen gegangen, ihre bisherige Jahresbestzeit zu steigern. Auf dem zwei Mal zu durchlaufenden Rundkurs fand sie schnell in ihre angepeilte Durchschnittszeit von 4:20 Minuten pro Kilometer und entschied die Frauenkonkurrenz in 1:31:55 Stunden für sich. Die LCN-Athletin (W 35) steigerte sich damit um zwei Minuten. „Bei idealem Laufwetter lief es bei mir von Anfang an rund“, so die Siegerin.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/heike-jacobs-verbessert-sich-um-fuenf-minuten-203776.html