Empfehlung - Heike Drechsler wirbt in der Grafschaft fürs Sportabzeichen

Nordhorn Die frühere Weltklasse-Weitspringerin Heike Drechsler besucht am Donnerstag, 4. April, Nordhorn, um für das deutsche Sportabzeichen im betrieblichen Gesundheitsmanagement zu werben. Auf Einladung des Kreissportbundes und der Krankenkasse Barmer sind mehrere Aktionen mit der Olympiasiegerin von 1992 in Barcelona und 2000 in Sydney geplant. Um 11 Uhr nimmt die 54-Jährige, die 1988 mit einer Weite von 7,48 Meter den immer noch gültigen deutschen Rekord aufgestellt hat, im NINO-Hochbau an einer Kick-Off-Veranstaltung zum Sportabzeichen im Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) teil. Drechsler wird als Sportbotschafterin der Barmer den Teilnehmern Tipps zur Umsetzung des Sportabzeichens in Betrieben sowie ganz allgemein Informationen rund um das Gesundheitsmanagement von Firmen geben. Zu dieser Veranstaltung sind alle Betriebe und Interessenten eingeladen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/heike-drechsler-wirbt-in-der-grafschaft-fuers-sportabzeichen-285173.html