HBW Balingen-Weilstetten strebt sofortigen Wiederaufstieg an

Balingen.Nach dem Abstieg aus der 1. Handball-Bundesliga in der abgelaufenen Spielzeit wurde die Mannschaft des HBW Balingen-Weilstetten neu aufgestellt. Die Truppe aus Baden-Württemberg war in einigen Teilen überaltert und konnte nicht die Spielphilosophie von Trainer Runar Sigtryggsson umsetzen. So kam es dazu, dass zehn Spieler den Verein verließen und sechs Akteure neu verpflichtet wurden. Mit diesem Team wollen Sigtryggsson und Geschäftsführer Wolfgang Strobel den direkten Wiederaufstieg schaffen. Man ist sich jedoch bewusst, dass dies kein Selbstläufer werden wird.