Hattrick von Belfodil für „sehr reife“ Hoffenheimer

Julian Nagelsmann kommt seinem Ziel mit dem souveränen Sieg in Augsburg näher. Der Trainer will Hoffenheim zum Abschied in den europäischen Wettbewerb bringen. Belfodil veredelt beim 4:0-Sieg eine „sehr reife Leistung“ der TSG.