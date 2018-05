Hattrick entscheidet Finale: U15 von Vorwärts verpasst Pokal

Die Nordhorner C-Jugend-Fußballer hielten in der ersten Halbzeit des Endspiels gegen den JFV Nordwest stark dagegen, der hohe Favorit aus Oldenburg setzte sich am Ende aber verdient mit 4:0 durch. 580 Zuschauer sorgten für eine tolle Kulisse am Immenweg.