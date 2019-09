Hartger verabschiedet sich emotional und mit einem Sieg

Die Ausnahmeläufer des LCN setzte sich bei der Nordhorner Meile über zehn Kilometer im Schlussspurt gegen den Niederländer Erik Driesen durch. Bei bestem Wetter gingen am Sonnabend rund 2000 Läufer an den Start – die meisten in den Schülerläufen.