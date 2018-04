Empfehlung - Hartger und Hardt sind beim Waldlauf eine Klasse für sich

Bad Bentheim. Der Bentheimer Waldlauf läutet in der Region traditionell Ende März oder Anfang April die Saison der Volksläufe ein. An so warmes Frühlingswetter wie am vergangenen Sonnabend konnten sich die Organisatoren im Rückblick auf die vorangegangenen 15 Laufveranstaltungen im Bentheimer Wald allerdings nicht erinnern. „Das war schon außergewöhnlich. Für die Zuschauer war es ein tolles Wetter, für einige Läufer aber wahrscheinlich sogar etwas zu warm", sagte Hermann Schüler aus dem Organisationsteam.