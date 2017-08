Harter Trainingsstart für Schüttorfer Zweitliga-Volleyballer

Der Volleyball-Zweitligist FC Schüttorf 09 ist am Mittwoch in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet, die für den FC 09 am 16. September mit einem Heimspiel beginnt. Zum Trainingsauftakt ist Matthew Busse aus Kanada nach Schüttorf zurückgekehrt.