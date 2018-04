Empfehlung - Harsman wechselt im Sommer in Meppener Drittliga-Kader

Meppen/Wilsum. Matthis Harsman, aus Wilsum stammender Torhüter in der A-Jugend des Jugendleistungszentrums Emsland, gehört zur neuen Saison fest zum Drittliga-Kader des SV Meppen. „Matthis hat uns durch sehr gute Leistungen überzeugt, sodass wir da ganz sicher sind, dass der Keeper seinen Weg gehen wird“, sagte SVM-Sportvorstand Heiner Beckmann bei der Vorstellung des 18-Jährigen. Harsman saß vor wenigen Wochen beim Meppener Fußball-Drittligisten bereits auf der Bank, als nach einer Verletzung von Stammtorwart Erik Domaschke dessen Vertreter Jeroen Gies in die Startelf rückte. Und nach einer Rot-Sperre für Domaschke wird Harsman in den Punktspielen am Freitagabend (daheim gegen die Sportfreunde Lotte) und am 29. April in Großaspach wieder zur SVM-Mannschaft gehören. Harsman stammt aus der Jugend des ASC Grün-Weiß 49 und wechselte 2015 von der JSG ASC/Uelsen ins JLZ Emsland.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/harsman-wechselt-im-sommer-in-meppener-drittliga-kader-232976.html