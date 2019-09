Empfehlung - Hannover 96 verliert Absteigerduell gegen FC Nürnberg

dpaHannover Gegen den 1. FC Nürnberg kassierte das Team von Trainer Mirko Slomka am Montagabend eine 0:4 (0:3)-Niederlage und steht damit nur noch einen Punkt vor dem Relegationsrang 16. Die Franken feierten nach zuvor drei Unentschieden dagegen endlich wieder ein Erfolgserlebnis und können sich in der Tabelle etwas nach oben orientieren. Vor 26.800 Zuschauern in der HDI-Arena erzielten Georg Margreitter (3. Minute, 83.), Hanno Behrens (26.) und Robin Hack (45.) die Treffer für die Gäste.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hannover-96-verliert-klar-gegen-den-1-fc-nuernberg-321485.html