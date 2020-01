Empfehlung - Hannes Franke trainiert ab Sommer die GSV-Fußballer

Ringe/Neugnadenfeld Der GSV Ringe-Neugnadenfeld 2015 geht in der nächsten Saison mit einem neuen Trainerteam an den Start: Der abstiegsbedrohte Fußball-Kreisligist wird – in beiderseitigem Einvernehmen – die Zusammenarbeit mit den bisherigen Spielertrainern Tobias und Andreas Engels nicht verlängern, stattdessen wird Hannes Franke die Mannschaft im Sommer übernehmen. Das kündigte Fußballfachwart Sebastian Kühn an. Die beiden Engels-Brüder waren vor der Saison 2018/19 gemeinsam vom FSV Füchtenfeld gekommen, wo sie ein Jahr zuvor als Spielertrainer den Aufstieg in die Kreisliga geschafft hatten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hannes-franke-trainiert-ab-sommer-die-gsv-fussballer-339605.html