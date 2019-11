Empfehlung - Hannah Jonker trifft bei Uelser 6:0-Sieg doppelt

Uelsen Die Fußballerinnen von Olympia Uelsen schießen sich allmählich aus der Krise. Mit 6:0 (3:0) gegen den TuS Lutten gelang am Sonnabend der zweite Sieg in Folge, der beste Voraussetzungen schuf, um anschließend beim grün-weißen Abend im „Glashaus“ zu feiern. Bevor sich die Spielerinnen von Uwe Leopold nahezu geschlossen zum Vereinsfest aufmachten, lieferten sie gegen den Tabellenletzten der Landesliga eine sehr motivierte und engagierte Leistung ab. „Das war ein guter Auftritt“, freute sich der Trainer, dessen Team allerdings zunächst auf eine Rettungstat von Sophie Kerkdyk angewiesen war; die Torhüterin vereitelte in der fünften Minute die beste Chance der Gäste, die ansonsten bis auf einen Schuss an den Außenpfosten (25.) kaum etwas zustande brachten. Nach dem Führungstreffer der Uelserinnen durch Sophie Witte (16.) besorgte Hannah Jonker (Foto, 43., 45.) per Doppelschlag den 3:0-Pausenstand. Nach dem Wechsel erhöhten die Schwestern Michaela und Narina Indzoan (47., 52.) zügig auf 5:0, ehe mit Mareen Klever (89.) eine Spielerin der zweiten Mannschaft nach ihrer Einwechselung zum 6:0-Endstand traf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hannah-jonker-trifft-bei-uelser-60-sieg-doppelt-328543.html