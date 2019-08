Empfehlung - Handballerinnen wühlen in Schüttorf im Sand

Schüttorf Zu einer Beachhandball-Arena ist am vergangenen Freitag der Sportpark des FC Schüttorf 09 geworden. Auf dem Sandplatz ging zum ersten Mal in der Grafschaft ein offizielles Beachhandball-Turnier über die Bühne. Acht Frauenteams waren auf Einladung der Handball-Region Bentheim-Emsland und des FC 09 in die Obergrafschaft gekommen, um den Handball im Sand auszuprobieren. Das Fazit bei Spielerinnen und Organisatoren um die Regions-Beachbeauftragte Andrea Gerdes (Haselünne) fiel dabei durchweg positiv aus. Das Vorbereitungsturnier, bei dem eindeutig der Spaß im Vordergrund stand, sorgte für sehenswerte Aktionen und ausgelassene Stimmung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/handballerinnen-wuehlen-in-schuettorf-im-sand-311520.html