Empfehlung - Handballerinnen des FC 09 zwischen Ballkleid und Sportsachen

his Schüttorf. Ein ereignisreiches Wochenende steht den Handballerinnen des FC Schüttorf 09 bevor. Heute Abend ist für die Schüttorferinnen bei der Nordhorner Sportgala im Euregium Ballkleid angesagt, am Sonntag geht es dann in Sportklamotten mit dem Spiel in der Oberliga Nordsee bei der HSG Wilhelmshaven weiter. „Das ist für uns eine tolle Würdigung für die Arbeit in den vergangenen Jahren“, sagt 09-Spielführerin Kerstin Bütergerds mit Blick auf die Tatsache, dass das 09-Team im vergangenen Jahr in der Kategorie „Mannschaft des Jahres“ in der Grafschaft nominiert worden war und den Sprung unter die Top drei geschafft hat. Den Grundstein dazu haben Heiner Lötgering und Simona Liedtke gelegt, die die Arbeit seit dem Sommer zusammen mit Alfred Korthaneberg im Trainerteam fortsetzt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/handballerinnen-des-fc-09-zwischen-ballkleid-und-sportsachen-222259.html