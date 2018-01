Empfehlung - Handballbund dementiert „Bild“-Bericht über Trainingsabbruch

dpaZagreb. Laut der „Bild“ habe Bundestrainer Christian Prokop das Training am Mittwochmorgen wutentbrannt abgebrochen, weil er mit der Leistung einiger Spieler nicht zufrieden gewesen sei. Der DHB bestätigte am Freitag in einer Mitteilung zwar, dass eine Einheit vor der Niederlage gegen die Iberer stattgefunden hat. Aber: „Dieses fand in der üblichen Art und Weise statt. Anderen Darstellungen widersprechen wir.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/handballbund-dementiert-bild-bericht-ueber-trainingsabbruch-223192.html