Nordhorn Um die schnelle Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, setzt der Handball-Verband Niedersachsen mit sofortiger Wirkung den Spielbetrieb auf den Ebenen des Verbandes und der Gliederungen, also auch auf regionaler Ebene, komplett aus. In der Grafschaft betrifft diese Entscheidung alle Mannschaften vom Verbandsligisten SG Neuenhaus/Uelsen bis zu dem jüngsten Nachwuchs in den E-Jugend-Klassen. Laut Mitteilung des HVN-Präsidiums soll der Spielbetrieb zunächst bis einschließlich 19. April ruhen. „Wir werden rechtzeitig über weitergehende Maßnahmen informieren“, erklärte HVN-Präsident Stefan Hüdepohl. Es ist geplant, bis Ostern zu entscheiden, ob die Saison fortgesetzt wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/handball-verband-niedersachsen-setzt-spielbetrieb-aus-347545.html