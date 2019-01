Empfehlung - Handball-Teams der SG vertagen Start ins neue Jahr wegen WM

Neuenhaus Sechs Wochen nach dem letzten Pflichtspiel wurde der Start der SG Neuenhaus-Uelsen ins neue Jahr um eine weitere Woche verschoben. Das für Sonntag vorgesehene Handballspiel beim Verbandsliga-Tabellenführer Elsflether TB wurde auf Betreiben der Gastgeber auf den 3. Februar (16 Uhr) verlegt. Der Grund: Beide Teams ziehen es vor, am Sonntag in aller Ruhe und Entspanntheit vor den heimischen Fernsehschirmen die Entscheidung bei der Weltmeisterschaft zu verfolgen. Offenbar hat der Deutsche Handballbund über seine Landesverbände die Möglichkeit geschaffen, die Spiele in den Amateurligen aus diesem Grund verlegen zu können, „sogar ohne die sonst üblichen Kosten“, wie SG-Trainer Jens Luttermoser sagte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/handball-teams-der-sg-vertagen-start-ins-neue-jahr-wegen-wm-278242.html