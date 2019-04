Empfehlung - Handball-Talente wollen in die Landesauswahl

Nordhorn Nach fast zwei Jahren Vorbereitungszeit steht für einige Nachwuchs-Handballerinen aus der Region Bentheim-Emsland am Sonnabend in Oyten das Sichtungsturnier für den Niedersachsenkader auf dem Programm. „Es sind sehr talentierte Spielerinnen dabei, sodass wir hoffen, dass einige den Sprung in die Niedersachsenauswahl schaffen“, sagt Trainerin Frieda Holtvlüwer, die die Mädchen-Auswahl des Jahrgangs 2006 in den vergangenen Monaten zusammen mit Wiebke Kethorn und Birgit Eilert intensiv gefördert hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/handball-talente-wollen-in-die-landesauswahl-290356.html