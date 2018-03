Empfehlung - Handball-Talente bei HVN-Sichtung erfolgreich

his Emmerthal. Beim Sichtungsturnier des Handball-Verbandes Niedersachsen (HVN) in Emmerthal zeigte der Regionsnachwuchs des Jahrgangs 2005 am vergangenen Wochenende sehr starke Leistungen. Mit Mia Beernink (FC Schüttorf 09), Indra Reinink (SG Neuenhaus/Uelsen), Sarah Brottiger (HSG Bentheim-Gildehaus) und Hannah Janssen (TuS Haren) schafften sechs Handballerinnen der Region Bentheim-Emsland den Sprung zum Sichtungslehrgang für die Landesauswahl und dürfen zusätzlich zum Vereinstraining im Bezirksstützpunkt in Osnabrück trainieren. Eine Einladung zum Stützpunkttraining in Osnabrück erhielten außerdem Amara de Jonge (FC Schüttorf 09) und Lara Jakobs (SG Neuenhaus/Uelsen). „So einen Erfolg in der Breite hatten wir noch nie“, betonte Ulrich Körner, der die Regionsauswahl zusammen mit Frank Beernink betreute. Die beiden Schüttorfer vertraten dabei die Regionstrainerinnen Frieda Holtvlüwer und Birgit Eilert, die am Sonntag aus privaten Gründen passen mussten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/handball-talente-bei-hvn-sichtung-erfolgreich-229981.html