Empfehlung - Handball: SG Lingen-Lohne gelingt Überraschung in Fredenbeck

Fredenbeck Den C-Jugend-Handballern der SG Lingen-Lohne ist in der Oberliga eine Überraschung gelungen. Mit einem 28:27 (16:14)-Erfolg nahm der Tabellenletzte dem Tabellendritten VfL Fredenbeck in eigener Halle beide Punkte ab. Beim Start in die Rückrunde überzeugte die Spielgemeinschaft mit einer geschlossenen und beherzten Mannschaftsleistung. „Die Jungs haben endlich ihr Potenzial ausgeschöpft und gezeigt, was sie können“, sagte Trainer Stefan Mars, dessen Mannschaft in der ersten Saisonhälfte in neun Partien lediglich ein Erfolgserlebnis hatte feiern können. In Fredenbeck entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch. Nach einer 13:11-Führung gerieten die Gäste mit fünf Toren (15:20) ins Hintertreffen. Das SG-Team zeigte aber viel Moral, kämpfte sich in die Partie zurück und konnte am Ende den Sieg bejubeln.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/handball-sg-lingen-lohne-gelingt-ueberraschung-in-fredenbeck-334101.html