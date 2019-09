Empfehlung - Handball: Nur Vorwärts kommt mit einem Sieg zurück

Höltinghausen Nach zwei Niederlagen in der vergangenen Landesligasaison gegen den SV Höltinghausen waren die Handballerinnen des SV Vorwärts gewarnt. Doch das Vorhaben der Nordhornerinnen, es diesmal besser zu machen und den gefährlichen Rückraum der Gastgeberinnen effektiver abzuschirmen, „ging gründlich in die Hose", wie Andreas Schaffrinna berichtete. Dass sein Team am Sonnabend trotz des 1:5-Fehlstarts (6.) am Ende mit 32:26 (15:12) die Oberhand behielt, quittierte der Trainer umso zufriedener. Nach dem dritten Sieg in Folge ist Vorwärts mit 6:2 Punkten Tabellenzweiter.(...)