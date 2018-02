Empfehlung - Handball: Neuer Modus für Grundschulturnier

Schüttorf. Mit einem neuen Konzept geht in diesem Jahr die Handball-Kreismeisterschaft der Grafschafter Grundschulen an den Start. Im Vergleich zu den Vorjahren gibt es in diesem Schuljahr kein großes Turnier mit allen Schulmannschaften im Nordhorner Kreissportzentrum, sondern einen Modus mit drei Vorrunden in der Obergrafschaft, Niedergrafschaft und in Nordhorn sowie ein Finalturnier mit den drei Siegern der Vorrundenturniere in Nordhorn. Der Handball-Kreisentscheid geht am 11. März als Vorspiel des Bundesligaspiels der HSG Nordhorn-Lingen gegen die HSG Konstanz im Euregium über die Bühne. In den vergangenen Jahren war es immer schwieriger geworden, die Großveranstaltung mit allen Grundschulteams aus dem Kreisgebiet zu organisieren. „Deshalb haben wir uns entschieden, den Modus in diesem Jahr zu ändern und erst die drei Vorrunden zu spielen“, sagt Heinz-Walter Hannemann, Vorsitzender der Handball-Region Bentheim-Emsland. Der Handball-Verband stellt die Turnierserie in Kooperation mit den Grundschulen und Schulsportfachwart Rainer Voigt auf die Beine.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/handball-neuer-modus-fuer-grundschulturnier-225588.html