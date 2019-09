Empfehlung - Handball-Landesliga: Ein Traumstart für Brandlecht-Hestrup

Nordhorn Traumhafte Premiere für die Handballerinnen der SpVgg. Brandlecht-Hestrup in der Landesliga: Der Aufsteiger besiegte am Sonnabend in ihrem ersten Saisonspiel den Oberliga-Absteiger GW Mühlen mit 30:28 (14:12). „Es lief einfach perfekt“, freute sich Trainerin Wiebke Kethorn, „ich habe meine Mannschaft noch nie so gut gesehen wie an diesem Abend – mannschaftlich geschlossen, stark in der Abwehr und auch vorne klasse. Es hätte einfach nicht besser laufen können.“ Mit elf Toren, darunter vier verwandelte Siebenmeter, feierte die aus Twist zur Spielvereinigung gewechselte Astrid Danzer einen klasse Einstand. „Aus der Regionsoberliga kommen und so in der Landesliga aufzutrumpfen, das muss man erst einmal machen“, lobte Kethorn.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/handball-landesliga-ein-traumstart-fuer-brandlecht-hestrup-319987.html