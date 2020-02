Empfehlung - Handball: Für Brandlecht/Hestrup geht’s „um die Wurst“

Nordhorn Fünf Frauen-Teams aus der Grafschaft treten am Wochenende in der Handball-Landesliga an, vier davon in heimischen Hallen. In der Nordhorner Kreissporthalle trifft Tabellenführer SV Vorwärts Nordhorn am Sonnabend auf den SV Höltinghausen (15.30 Uhr), zwei Stunden später muss die SpVgg. Brandlecht/Hestrup dort gegen SFN Vechta II antreten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/handball-fuer-brandlechthestrup-gehts-um-die-wurst-343111.html