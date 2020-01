Empfehlung - Handball: FC Schüttorf 09 zieht Wilhelmshaven früh davon

Schüttorf Fast doppelt so viele Tore wie die Gäste erzielte der FC Schüttorf 09 am Sonnabend in der heimischen Jahnhalle gegen die Gäste vom Wilhelmshavener SSV: Die Begegnung in der Handball-Landesliga endete mit einem deutlichen 40:22 (18:12)-Sieg für die Obergrafschafter Gastgeber. Allein in der zweiten Halbzeit erzielt Schüttorf 22 Tore und damit genauso viele, wie Wilhelmshaven im ganzen Spiel gelangen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/handball-fc-schuettorf-09-zieht-wilhelmshaven-frueh-davon-341601.html