Empfehlung - Handball: FC 09 will sich in Oberliga etablieren

Schüttorf Mit viel Vorfreude und großem Kader starten die Handballerinnen des FC Schüttorf 09 am Sonntag in ihre dritte Saison in der Oberliga Nordsee. „Wir freuen uns alle darauf, dass es endlich losgeht, wir haben in den letzten Wochen intensiv auf den Start hingearbeitet“, sagt Trainer Alfred Korthaneberg, der wie in der vergangenen Saison zusammen mit Simona Liedtke ein Trainerduo bilden wird. Der Ligastart hat es dabei aber in sich. Mit dem VfL Stade empfangen die Schüttorferinnen am 15 Uhr in der Jahnhalle direkt einen Absteiger aus der 3. Liga. Auch wenn die Gäste in der dritthöchsten Spielklasse chancenlos waren, erwartet Korthaneberg einen starken Gegner. Bange machen gilt auf Schüttorfer Seite allerdings nicht. „Wir wollen unsere ,Jahnhölle’ auch in dieser Saison zu einer Festung machen und haben das Ziel, auch gegen ein Topteam wie Stade zu gewinnen“, betont der 09-Coach, der nach den Erfahrungen der vergangenen Spielzeit auf einen sehr großen Kader setzt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/handball-fc-09-will-sich-in-oberliga-etablieren-248335.html