Empfehlung - Handball: FC 09 spielt mit Florian Lammering gegen die HSG

Schüttorf/Nordhorn Interessantes Aufeinandertreffen am Dienstagabend in der Schüttorfer Vechtehalle: Um 19.30 Uhr spielen die Landesliga-Handballer des FC 09 gegen die Zweitliga-Mannschaft der HSG Nordhorn-Lingen. „Für uns ist das Spiel eine super Abwechslung vom Trainingsalltag“, sagt HSG-Trainer Heiner Bültmann, „außerdem bringt gerade unsere zuletzt lange verletzten Spieler jede Wettkampfminute weiter.“ Fünf Einheiten in der Halle stehen alleine in dieser Woche beim Zweitligisten an, der sich derzeit auf den zweiten Saisonteil vorbereitet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/handball-fc-09-spielt-mit-florian-lammering-gegen-die-hsg-277576.html