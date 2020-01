/ Lesedauer: ca. 2min Handball: FC 09 hat großen Respekt vor Brandlecht-Hestrup

Das Grafschafter Duell der Handball-Landesliga der Frauen beginnt am Sonnabend um 19.30 Uhr in der Schüttorfer Jahnhalle. Auch Tabellenführer Vorwärts Nordhorn hat am Sonnabend ein Heimspiel, der ASC GW49 spielt schon am Freitag auswärts.