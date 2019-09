Empfehlung - Handball: Bei den Jungen stehen Zeichen auf Kooperationen

Nordhorn/Lohne Beim männlichen Nachwuchs setzen die Handball-Vereine aus der Region weiter verstärkt auf Kooperationen. Als ranghöchstes Team geht die C-Jugend der SG Lingen-Lohne in ihre zweite Oberliga-Saison in Folge. In der B-Jugend ist die Spielgemeinschaft nur knapp an der Qualifikation für die Oberliga-Vorrunde gescheitert und geht in der Landesliga an den Start. Und in der A-Jugend hat sich eine ganz neue Konstellation gebildet: Nachdem die HSG Nordhorn in den vergangenen Jahren erfolgreich mit dem FC Schüttorf 09 zusammengearbeitet hatte, haben die Nordhorner in der höchsten Altersklasse jetzt eine Kooperation mit dem Nachwuchs aus Lingen-Lohne geschlossen. Diese Dreier-Konstellation hat in der dritten Qualifikationsrunde den Sprung in die Vorrunde zur Oberliga geschafft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/handball-bei-den-jungen-stehen-zeichen-auf-kooperationen-316683.html