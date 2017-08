Handball: Anderssons Debüt in der alten Heimat

Am Sonntag war Julius Lindskog Andersson mit Saarlouis bei der HSG Nordhorn-Lingen zu Gast. Der Schwede wuchs in Nordhorn auf, da sein Vater Robert fünf Jahre bei der HSG in der 1. Liga spielte. Für Vater und Sohn war es eine besondere Rückkehr.