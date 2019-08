Empfehlung - Hamm zu Gast: HSG müssen sich auf Testspiel konzentrieren

Nordhorn Am Dienstagabend haben die Verantwortlichen der HSG Nordhorn-Lingen die Bundesligamannschaft über den Ausfall ihres Cheftrainers Heiner Bültmann aus gesundheitlichen Gründen informiert. Bereits einen Tag später müssen die HSG-Handballer versuchen, sich wieder auf ihren Sport zu konzentrieren: Im sechsten Testspiel dieses Sommers treffen sie am Mittwoch um 19 Uhr im Euregium auf den Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen. Es ist der erste Auftritt in Nordhorn in der Vorbereitung auf die Spielzeit in der 1. Bundesliga.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hamm-zu-gast-hsg-muessen-sich-auf-testspiel-konzentrieren-311726.html