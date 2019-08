Empfehlung - Hamilton will mehr Duelle wie in Budapest

dpaBudapest „Es gibt ehrlich gesagt als Rennfahrer kein besseres Gefühl, wenn du ein Rennen fährst wie dieses gegen einen starken Fahrer in Bestform so wie Max (Verstappen). Ich hoffe, dass es so weitergeht“, sagte der 34 Jahre alte WM-Spitzenreiter aus Großbritannien nach seinem Erfolg auf dem Hungaroring.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hamilton-will-mehr-duelle-wie-in-budapest-311385.html