Empfehlung - Hallenmasters: Titelverteidiger ist am ersten Tag gefordert

Emlichheim Zum Abschluss der Turnierserie im Hallenfußball spielen in der Emlichheimer Vechtetalhalle ab Donnerstag die besten Teams den Grafschafter Masterssieger aus. Teilnehmen werden die gesetzten Landesligisten FC Schüttorf 09 und Union Lohne sowie Gastgeber Union Emlichheim. Außerdem sind die neun Mannschaften dabei, die bei den Turnieren in der Grafschaft am besten abgeschnitten haben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hallenmasters-titelverteidiger-ist-am-ersten-tag-gefordert-338459.html