Empfehlung - Hallenmasters ohne den Vorjahressieger SV Bad Bentheim

Emlichheim Der Vorjahressieger ist beim 14. Hallenmasters nicht dabei: Der Fußball-Bezirksligist SV Bad Bentheim sammelte bei den Qualifikationsturnieren zu wenig Punkte. Das letzte Hallenturnier der Saison, organisiert von Union Emlichheim, beginnt am Donnerstag um 19 Uhr in der Vechtetalhalle mit der Gruppe 1, in der folgende Mannschaften antreten: VfL Weiße Elf, FC Schüttorf 09, FC 09 A-Jugend, Eintracht Nordhorn, Grenzland Laarwald und Vorwärts Nordhorn (als Landesligist gesetzt). In der Gruppe 2 treten am Freitag die gastgebenden und damit gesetzten Emlichheimer gegen Olympia Uelsen, SV Hoogstede, SV Bad Bentheim II, ASC GW 49 und TuS Gildehaus an. Die Endrunde findet am Sonntag statt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hallenmasters-ohne-den-vorjahressieger-sv-bad-bentheim-275059.html