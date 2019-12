Empfehlung - Gymnasium Nordhorn erreicht Handball-Bezirksentscheid

Nordhorn Die Mädchen-Handballmannschaft des Gymnasiums Nordhorn hat sich beim Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ für den Bezirksentscheid in der Wettkampfklasse II (Jahrgänge 2003 bis 2006) qualifiziert. Sie gewannen den Kreisgruppenentscheid gegen das Gymnasium Haren in heimischer Halle am Ende souverän mit 27:24 und erreichten damit die nächste Runde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/gymnasium-nordhorn-erreicht-handball-bezirksentscheid-334397.html