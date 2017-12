Empfehlung - Guter Lauf des FC 09 überrascht auch den Manager

his Schüttorf. Für die Volleyballer des FC Schüttorf 09 geht am Sonntag eine erfolgreiche Saisonhälfte zu Ende. Das steht schon vor dem Gastspiel von TuB Bocholt in der Vechtehalle (16 Uhr) fest. Denn die Schüttorfer werden auf jeden Fall mit einer Platzierung im oberen Tabellendrittel ins neue Jahr gehen. Trotzdem soll der gute Lauf der vergangenen Wochen auch gegen die Gäste fortgesetzt werden. „Das wird aber kein Selbstläufer. Bocholt steht mit dem Rücken zur Wand und wird alles daran setzen, noch einmal zu punkten", betont Trainer Stefan Jäger.(...)