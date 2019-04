Empfehlung - Gut gelaufen beim Marathon in Hannover

Hannover Mit Johann Spieker (Grenzland Laarwald) und Ingo Beckemper (LC Nordhorn) haben zwei Grafschafter Ausdauerathleten bei der 29. Auflage des Hannover-Marathons überzeugt. Beim Lauf, der zugleich als Landesmeisterschaft des Bremer und des Niedersächsischen Leichtathletik-Verbandes gewertet wurde, sorgte Spieker im 3000-köpfigen Teilnehmerfeld für eine Überraschung: Er erreichte in 4:45:05 Stunden das Ziel am Neuen Rathaus und entschied damit die Wertung der Klasse M80, in der er in diesem Jahr erstmals startet, für sich. Somit wurde er auch Landesbester.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/gut-gelaufen-beim-marathon-in-hannover-291255.html