Gullydeckel sorgt für Trainingsabbruch in Baku

dpaBaku Gut zehn Minuten nach Beginn der Session am Freitag in Aserbaidschan fuhr der Brite George Russell über einen Gullydeckel, dieser wurde von seinem Williams angesaugt und zerstörte den Unterboden des Autos völlig. Teile des Boliden flogen auf einer langen Gerade des Stadtkurses am Kaspischen Meer dabei gefährlich durch die Luft. Offenbar hatte der Ferrari von Charles Leclerc zuvor die Abdeckung von der Straße gelöst. Das war auf TV-Aufnahmen zu sehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/gullydeckel-sorgt-fuer-trainingsabbruch-in-baku-294063.html