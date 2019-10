Empfehlung - Guido Kleve: 200. Einsatz als Schiedsrichter in Bundesliga

Nordhorn Guido Kleve vom SV Vorwärts Nordhorn steht am Sonntag beim Spiel der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Augsburg als Schiedsrichter-Assistent an der Linie. Der 42-Jährige feiert dabei ein Jubiläum, für Kleve ist es der 200. Einsatz in der Bundesliga. Der Grafschafter bildet am Sonntag ein Gespann mit Spielleiter Robert Schröder aus Hannover und seinem Assistenten-Kollegen Jan Clemens Neitzel-Petersen aus Norderstedt. Als Vierter Offizieller fungiert Frank Willenborg (Osnabrück). Videoassistent ist Sören Storks aus Velen. Guido Kleve ist bereits seit 2011 Fifa-Schiedsrichter-Assistent. An den ersten sechs Spieltagen der laufenden Saison war der Grafschafter bereits bei vier Erstliga-Partien im Einsatz. Kleve stand bei den Partien Borussia Dortmund – FC Augsburg (5:1), FC Augsburg – 1. FC Union Berlin (1:1), Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund (2:2) und RB Leipzig – FC Schalke 04 (1:3) an der Linie. Außerdem gehörte er zum Team, das die Zweitliga-Partien VfB Stuttgart – VfL Bochum (2:1) und FC St. Pauli – Hamburger SV (2:0) sowie das DFB-Pokalspiel VfB Lübeck – FC St. Pauli (3:4 n.E.) leitete.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/guido-kleve-200-einsatz-als-schiedsrichter-in-bundesliga-322197.html