Grundschule Bad Bentheim gewinnt Handball-Kreisentscheid

Nordhorn. Nach der Finalrunde des Handball-Grundschulcups in der Nordhorner Kreissporthalle erlebten die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen Bad Bentheim, Lohne und Brandlecht am Sonntag einmal die große Bühne. Auf Einladung der HSG Nordhorn-Lingen liefen die drei Finalteams in der Halbzeitpause der Zweitligapartie gegen die HSG Konstanz ins Euregium ein und bekamen vor fast 2000 Zuschauern noch einmal den verdienten Applaus für ihre starken Leistungen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/grundschule-bad-bentheim-gewinnt-handball-kreisentscheid-228884.html