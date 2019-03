Empfehlung - Grundschul-Kids aus Neuenhaus siegen beim Handballturnier

Lohne Viele Zuschauer des Niedergrafschafter Handballturniers honorierten die durchweg sehr guten Leistungen der engagierten Handballerinnen und Handballer der zwölf Mannschaften. Gastgeber war die Lohner Grundschule. Mit Unterstützung vieler Fans zeigten die Mannschaften parallel in der Mehrzweckhalle an der Jahnstraße und der Sporthalle an der Parkstraße ausgezeichneten Ballsport, schreiben die Veranstalter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/grundschul-kids-aus-neuenhaus-siegen-im-handballturnier-285424.html