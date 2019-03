Empfehlung - Grundschulcup: Handballtalente machen es spannend

Nordhorn Eine spannende Endrunde haben sich am Sonntag die besten Handballteams aus den Grafschafter Grundschulen geliefert. In der Nordhorner Kreissporthalle konnten am Ende die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Neuenhaus jubeln, die sich gegen die Grundschule Bad Bentheim durchgesetzt hatten. Den dritten Platz belegte vor einer stimmungsvollen Kulisse die Grundschule Stadtflur.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/grundschul-cup-handballtalente-machen-es-spannend-285053.html