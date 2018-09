Empfehlung - Grozer beendet spätestens 2020 Karriere im Nationalteam

dpaLeipzig „Ich versuche, an Olympia 2020 teilzunehmen, die Qualifikation dafür ist im Januar 2020. Bis dahin mache ich auf jeden Fall noch, danach ist echt Schluss mit der Nationalmannschaft“, sagte der 33 Jahre alte Diagonalangreifer der Deutschen Presse-Agentur in Leipzig am Rande der Testspiele gegen Olympiasieger Brasilien. Der gebürtige Ungar hatte 2007 sein Debüt im Nationalteam für Deutschland gefeiert und war seitdem unverzichtbar im Kampf um Medaillen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/grozer-beendet-spaetestens-2020-karriere-im-nationalteam-249497.html