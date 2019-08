Empfehlung - Groth kritisiert DFB-Spitze: Viel Glaubwürdigkeit verloren

dpaDüsseldorf Ute Groth hat keine Chance, DFB-Präsidentin zu werden. Dennoch hält die 60-Jährige an ihrer Kandidatur fest. Nach Jahren der Arbeit an der Amateurbasis will die Düsseldorferin zumindest ein Zeichen setzen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/groth-kritisiert-dfb-spitze-viel-glaubwuerdigkeit-verloren-312590.html