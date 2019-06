Empfehlung - Großes Mitmach-Angebot bei der DOSB-Sportabzeichen-Tour

Nordhorn Am Freitag wird es wuselig auf der Sportanlage des Deegfeld-Schulzentrums: Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) ist mit seiner großen Sportabzeichen-Tour zu Gast in Nordhorn. Vormittags werden rund 1000 Schülerinnen und Schüler aus mehreren Schulen der Grafschaft gemeinsam die leichtathletischen Übungen auszuprobieren, nachmittags sind dann alle Sportinteressierten aufgerufen, die Aufgaben des Sportabzeichens abzulegen. Zudem gibt es den ganzen Tag über ein buntes Rahmenprogramm mit vielen Bewegungs- und Informationsangeboten, das sich auch an Familien und Kinder richtet. So präsentieren sich nachmittags die Fechter des SV Vorwärts.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/grosses-mitmach-programm-bei-der-dosb-sportabzeichen-tour-304400.html