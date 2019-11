Empfehlung - Großer Ansturm auf Startplätze für Isterberger Springturnier

Isterberg Spannend wird es auch wieder im Finale um den Grafschafter Volksbank-Cup 2019. „Zu den Springprüfungen der schweren Klasse haben wir zwischen 60 und 90 Startplatzreservierungen. Auch in diesem Jahr hat das Springmeeting nicht an Attraktivität verloren“ zeigte sich Wilhelm Schultjan von der Turnierleitung stolz über so viel Zuspruch.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/grosser-run-auf-startplaetze-fuer-isterberger-springturnier-327663.html