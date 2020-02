Empfehlung - Großer Auftritt für E-Jugend-Fußballer des SV SuSa

Osnabrück Einen großen Auftritt hatten vor kurzem die E-Jugend-Fußballer des SV Suddendorf-Samern im Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück. Zum Auftakt der Rückrunde in der 2. Bundesliga war die E1 des Obergrafschafter Vereins beim Duell zwischen dem VfL Osnabrück und dem SV Sandhausen als Einlaufmannschaft im Einsatz. Nach der kurzen Anreise und einer ausführlichen Begrüßung und Einweisung durch die Verantwortlichen des Zweitligisten durften die Kinder aus Suddendorf und Samern vor 13.000 Zuschauern an der Seite der Profis des SV Sandhausen ins Stadion einlaufen. „Unser Fußballnachwuchs und die mitgereisten Eltern haben ein paar unvergessliche Stunden an der Bremer Brücke erlebt“, berichteten die SuSa-Verantwortlichen, die sich darüber freuten, dass die Bewerbung der Mannschaft als Einlaufkids von Erfolg gekrönt gewesen war. Auch die Tatsache, dass die Gastgeber den Rückrundenauftakt mit 1:3 verloren, konnte die Freude über das Erlebnis nicht trüben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/grosser-auftritt-fuer-e-jugend-fussballer-des-sv-susa-343655.html